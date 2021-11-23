Три причины, почему армия Белоруссии сильнее армии Польши

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Три причины, почему армия Белоруссии сильнее армии ПольшиЭти пункты также отличают войска Белоруссии от большинства остальных
По мнению автора канала Army Blog на YouTube, Польша сейчас по военной мощи уступает Белоруссии. И тому есть три доказательства.
Ведущий YouTube-канала Army Blog назвал три фактора, выгодно отличающие Белоруссию от Польши в военном плане.
- Развитые войска территориальной обороны. Это особая составляющая белорусской армии. На самом деле это специально обученные и подготовленные жители различных регионов страны. В случае нападения на ту или иную территорию из таких войск быстро можно создать партизанские отряды. Кроме того, военнообязанных регулярно привлекают к сборам, где и проходят их тренировки. Численность такого подразделения - 120 тысяч человек. И это в два раза больше, чем входит в состав регулярной армии. Главное преимущество подобных войск - слаженная работа и отличное знание местности.
- Военно-промышленный комплекс. Белоруссия обладает богатым наследием СССР. Хотя советское оружие и устаревает, сейчас данная проблема легко решается благодаря модернизации. Кроме того, самостоятельно белорусы производят легкобронированную технику и ракетные системы. Всего в стране насчитывается около 30 крупнейших военных предприятий.
- Военное сотрудничество с Россией. Тактическое взаимодействие между двумя государствами идёт с 1995 года, а в 1999 году был подписан договор о союзном государстве. С 2000 года РФ и Белоруссия создают единую систему противовоздушной обороны, главная задача которой - защищать белорусскую территорию и значительную часть западной границы России. Ещё один важный фактор - регулярные совместные белорусско-российские военные учения. Также сейчас идёт работа над увеличением скорости доставки войск России на территорию Белоруссии. В целом можно сказать, что все российские военные базы являются также белорусскими, и наоборот.
Источник: Army Blog