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Три причины, почему армия Белоруссии сильнее армии Польши

Эти пункты также отличают войска Белоруссии от большинства остальных

По мнению автора канала Army Blog на YouTube, Польша сейчас по военной мощи уступает Белоруссии. И тому есть три доказательства.