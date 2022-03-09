Три причины, почему приехавшие из деревень и сёл после окончания университета возвращаются обратно

Обычно успешные студенты из деревень и сёл, окончившие университет, остаются жить в городе или в пригороде. Это доказывают научные исследования. Однако есть и такие выпускники, которые возвращаются в сельскую местность. Какие факторы этому способствуют? По мнению эксперта Стефани Соул и её коллег, их три.

Для проведения исследования специалисты проанализировали национальные данные США о благополучии подростков во взрослом возрасте. Учитывались при этом только те, кто уехал не менее чем за 50 миль (примерно 80,5 км) от дома.