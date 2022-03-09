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Три причины, почему приехавшие из деревень и сёл после окончания университета возвращаются обратно

Об этом сообщает The Conversation
Сотрудник Университета штата Айова (США) и кандидат наук в области высшего образования Стефани Соул рассказала, почему студенты родом из сельской местности после окончания вуза не остаются в городе. Есть три главных фактора. О них - в материале.
Три причины, почему приехавшие из деревень и сёл после окончания университета возвращаются обратно

Обычно успешные студенты из деревень и сёл, окончившие университет, остаются жить в городе или в пригороде. Это доказывают научные исследования. Однако есть и такие выпускники, которые возвращаются в сельскую местность. Какие факторы этому способствуют? По мнению эксперта Стефани Соул и её коллег, их три.

Для проведения исследования специалисты проанализировали национальные данные США о благополучии подростков во взрослом возрасте. Учитывались при этом только те, кто уехал не менее чем за 50 миль (примерно 80,5 км) от дома.

  1. Сплочённые школьные сообщества. Люди, которые возвращались, очень ценили опыт, полученный в средней и старшей школе. Причём чем больше им нравилось учиться в школе, тем выше была вероятность их возвращения в родную местность.
Три причины, почему приехавшие из деревень и сёл после окончания университета возвращаются обратно
  1. Меньше людей, больше природы. В сёлах и деревнях много природных ресурсов, более чистый воздух. К тому же сельские жители часто сильно привязаны к природе. Тишина и покой, свежий и чистый воздух дают им ощущение удовлетворения жизнью. Также выяснилось, что те, кто проживал в небольших городах или на неосвоенных землях, в два раза чаще возвращались домой, чем выпускники из более крупных городов.
  1. Внесение вклада в сообщество, где они выросли. Оказалось, что выпускники, которые выросли там, где мало людей с высшим образованием, чаще возвращались домой. В особенности это было связано с теми, кто работал врачом, учителем, юристом, имел свой бизнес.
Источник: The Conversation
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