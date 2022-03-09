Три причины, почему приехавшие из деревень и сёл после окончания университета возвращаются обратно

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Три причины, почему приехавшие из деревень и сёл после окончания университета возвращаются обратноОб этом сообщает The Conversation
Сотрудник Университета штата Айова (США) и кандидат наук в области высшего образования Стефани Соул рассказала, почему студенты родом из сельской местности после окончания вуза не остаются в городе. Есть три главных фактора. О них - в материале.
Обычно успешные студенты из деревень и сёл, окончившие университет, остаются жить в городе или в пригороде. Это доказывают научные исследования. Однако есть и такие выпускники, которые возвращаются в сельскую местность. Какие факторы этому способствуют? По мнению эксперта Стефани Соул и её коллег, их три.
Для проведения исследования специалисты проанализировали национальные данные США о благополучии подростков во взрослом возрасте. Учитывались при этом только те, кто уехал не менее чем за 50 миль (примерно 80,5 км) от дома.
- Сплочённые школьные сообщества. Люди, которые возвращались, очень ценили опыт, полученный в средней и старшей школе. Причём чем больше им нравилось учиться в школе, тем выше была вероятность их возвращения в родную местность.
- Меньше людей, больше природы. В сёлах и деревнях много природных ресурсов, более чистый воздух. К тому же сельские жители часто сильно привязаны к природе. Тишина и покой, свежий и чистый воздух дают им ощущение удовлетворения жизнью. Также выяснилось, что те, кто проживал в небольших городах или на неосвоенных землях, в два раза чаще возвращались домой, чем выпускники из более крупных городов.
- Внесение вклада в сообщество, где они выросли. Оказалось, что выпускники, которые выросли там, где мало людей с высшим образованием, чаще возвращались домой. В особенности это было связано с теми, кто работал врачом, учителем, юристом, имел свой бизнес.
Источник: The Conversation