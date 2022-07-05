Три шага для ускорения Wi-Fi у вас дома

Три шага для ускорения Wi-Fi у вас домаБез подключения дорогого тарифа
С Wi-Fi-роутерами связано множество мифов. Большинство жителей Великобритании, как выяснил интернет-провайдер Zen Internet, даже не знают, что некоторых их действия замедляют скорость Wi-Fi. Например, влиять на это могут роутеры, установленные у соседей. А если роутер находится недалеко от микроволновки, холодильника или прочей крупногабаритной бытовой техники, то это тоже отрицательно сказывается на скорости интернет-соединения и качестве покрытия Wi-Fi.
Если же говорить о мифах, то среди них - убеждённость в том, что ноутбуки, смартфоны и другие устройства должны располагаться близко к роутеру. Это вовсе не так. Кроме того, улучшить работу роутера его отключения на ночь совсем не помогает.
Если вы хотите уже приобрести более дорогой тариф, чтобы увеличить скорость Wi-Fi, то сначала проверьте эти три пункта.
- Расположение роутера. Лучше всего, если он будет располагаться ближе к центру вашей квартиры или вашего дома. При этом он обязательно должен на чём-то стоять (к примеру, на книжной полке) и в целом быть ближе не к полу, а к потолку. Рядом с роутером не должно быть других предметов, в том числе техники вроде телевизора, микроволновой печи, игровой приставки и т.п.
Правильный диапазон работы. Большая часть роутеров на сегодняшний день способна работать в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц. Подключать устройства вроде настольных компьютеров, ноутбуков, смартфонов рекомендуется ко второму диапазону, а всякие датчики, умные лампы и прочие девайсы, для которых не нужна высокая скорость, - к первому.
Избавление от «мёртвых зон». Это можно сделать при помощи второго маршрутизатора или WiFi-репитера.