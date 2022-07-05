Три шага для ускорения Wi-Fi у вас дома

С Wi-Fi-роутерами связано множество мифов. Большинство жителей Великобритании, как выяснил интернет-провайдер Zen Internet, даже не знают, что некоторых их действия замедляют скорость Wi-Fi. Например, влиять на это могут роутеры, установленные у соседей. А если роутер находится недалеко от микроволновки, холодильника или прочей крупногабаритной бытовой техники, то это тоже отрицательно сказывается на скорости интернет-соединения и качестве покрытия Wi-Fi.

Если же говорить о мифах, то среди них - убеждённость в том, что ноутбуки, смартфоны и другие устройства должны располагаться близко к роутеру. Это вовсе не так. Кроме того, улучшить работу роутера его отключения на ночь совсем не помогает.

Если вы хотите уже приобрести более дорогой тариф, чтобы увеличить скорость Wi-Fi, то сначала проверьте эти три пункта.