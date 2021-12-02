Три способа, благодаря которым люди могли бы жить на Марсе

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Три способа, благодаря которым люди могли бы жить на МарсеИх перечислил пользователь «Хабра»
Главной проблемой, из-за которой жизнь людей на Марсе сейчас невозможна, является космическая радиация. Пользователь @maxx64 перечислил три метода, которые могут позволить избавиться от радиации или даже адаптироваться к ней.
Как утверждает автор статьи, даже если прямо сейчас доставить людей на Марс, они там просто не смогут выжить. Причина - в космической радиации. Для того чтобы избежать подобной участи, необходима определённая защита или новые технологии.
- Противорадиационная защита. Чисто теоретически это возможно. Однако масса подобных устройств составит сотни тонн, а объёмы - сотни кубометров. Это означает, что запускать придётся всё с околоземной орбиты, причём сборку производить тоже там. Всё это сложно в исполнении и дорого. Поэтому создание подобного рода защиты не является лучшим вариантом.
- Анабиоз. Анабиоз представляет собой приостановку жизни организма с последующим её восстановлением при благоприятных условиях. Подобное характерно для земноводных, рептилий, некоторых млекопитающих (медведь, барсук, ёж). По словам учёных, человека тоже можно погрузить в это состояние. Причём места он будет занимать довольно мало - не более одного кубометра. В таком виде людей легко можно доставить на Марс. Однако после прибытия возникает проблема: что делать с радиацией?
- Генная модификация. Этот способ позволит человеку приспособиться к жизни с радиацией. К тому же существуют организмы, которые могут жить даже при воздействии на них большой дозы излучения: например, тихоходки. Учёные обнаружили у тихоходок особый белок DSUP, который защищал ДНК от разрушения. Для того чтобы добиться такого же эффекта у человека, необходимо, чтобы его организм сам производил этот белок. Это возможно при помощи редактирования генома. В настоящее время исследователи делают первые шаги в данном направлении.
Источник: Хабр