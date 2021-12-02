Три способа, благодаря которым люди могли бы жить на Марсе

Как утверждает автор статьи, даже если прямо сейчас доставить людей на Марс, они там просто не смогут выжить. Причина - в космической радиации. Для того чтобы избежать подобной участи, необходима определённая защита или новые технологии.

Противорадиационная защита. Чисто теоретически это возможно. Однако масса подобных устройств составит сотни тонн, а объёмы - сотни кубометров. Это означает, что запускать придётся всё с околоземной орбиты, причём сборку производить тоже там. Всё это сложно в исполнении и дорого. Поэтому создание подобного рода защиты не является лучшим вариантом.