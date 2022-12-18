Три условия, при которых солнечная буря будет опасна для Земли

Сейчас учёные наблюдают за Солнцем благодаря обсерваториям и спутникам. В большинстве случаев вспышки на Солнце и выбросы коронального вещества не угрожают планете. В основном эти вспышки и выбросы даже не достигают Земли, а те, что долетают, никакого ущерба причинить не могут.

Тем не менее при сочетании трёх факторов для людей может возникнуть серьёзная угроза.