Трое астрофизиков объяснили, что такое солнечный ветер и солнечные бури

Трое астрофизиков объяснили, что такое солнечный ветер и солнечные буриВ космосе тоже есть погода
Солнце - огромный газовый шар в центре нашей Солнечной системы. Температура на его поверхности может достигать 6000 градусов по Цельсию, что почти в пять раз горячее лавы, извергаемой вулканами на Земле. Подобно лаве, Солнце светится от жара.
Состоит Солнце из плазмы. Газ превращается в плазму, когда атомы, из которых он состоит, нагреваются настолько, что их отрицательно заряженные электроны отделяются от положительно заряженных ядер.
Во время затмения можно увидеть атмосферу Солнца - корону. Её температура может составлять миллионов градусов, что намного выше температуры поверхности этой звезды. Корона настолько горячая, что частицы, вырываясь из Солнца, преодолевают его гравитационное поле и поглощают всю Солнечную систему. Этот поток плазмы называют солнечным ветром.
Время от времени Солнце также создаёт мощные взрывы, выбрасывающие в нашу Солнечную систему огромные облака плазмы. Некоторые из них направляются в сторону Земли. Такие взрывы именуются корональными выбросами массы. По сравнению с солнечным ветром, который дует постоянно, эти выбросы длятся недолго, но являются экстремальными. Их можно также назвать солнечными бурями. Они связаны с магнетизмом.
Когда солнечные бури достигают нашей планеты, их спиральные магнитные поля иногда могут взаимодействовать с собственным магнитным полем Земли и вызывать возмущения - космическую погоду.
У Земли есть магнитное поле и защитный слой — магнитосфера. Она защищает нас от солнечного ветра и солнечных бурь. Чаще всего магнитосфера работает настолько хорошо, что невозможно почувствовать, что в космосе что-то происходит. Однако во время особенно сильных бурь часть плазмы солнечного ветра может проникать в атмосферу Земли. Когда это происходит, по всему миру могут возникнуть мощные магнитные бури. Такое взаимодействие между выбросами Солнца и Земли учёные называют космической погодой.