Трое астрофизиков объяснили, что такое солнечный ветер и солнечные бури

Солнце - огромный газовый шар в центре нашей Солнечной системы. Температура на его поверхности может достигать 6000 градусов по Цельсию, что почти в пять раз горячее лавы, извергаемой вулканами на Земле. Подобно лаве, Солнце светится от жара.

Состоит Солнце из плазмы. Газ превращается в плазму, когда атомы, из которых он состоит, нагреваются настолько, что их отрицательно заряженные электроны отделяются от положительно заряженных ядер.

Во время затмения можно увидеть атмосферу Солнца - корону. Её температура может составлять миллионов градусов, что намного выше температуры поверхности этой звезды. Корона настолько горячая, что частицы, вырываясь из Солнца, преодолевают его гравитационное поле и поглощают всю Солнечную систему. Этот поток плазмы называют солнечным ветром.