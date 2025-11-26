Тёплое укрытие и не только: вот почему кошки так любят коробки

В дикой природе кошки всегда ищут укрытие. Это работает инстинктивно. Осталась такая "привычка" и у домашних кошек, а коробка - одно из самых безопасных мест в доме, по мнению питомца.

Кроме того, картон обладает теплоизоляционными свойствами, а значит, внутри коробки для кошки тепло и уютно. К тому же исследования показывают, что оптимальная температура окружающей среды для этих животных - 30-36 градусов по Цельсию.