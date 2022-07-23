У детей-трансгендеров насчитали в три раза больше психических заболеваний

Исследователи увидели, что также у трансгендеров в три раза чаще встречаются депрессии, тревога и поведенческие проблемы, включая СДВГ. Авторы связывают эти проблемы со стрессом, дискриминацией или неудовлетворённостью своим полом.

Учёные проанализировали данные более чем 7000 9- и 10-летних детей из США. Авторы исследования спрашивали каждого участника : «Вы трансгендер?». Утвердительно ответили менее одного из ста (58 человек).