У государства Барбадос впервые в мире появится посольство в метавселенной

У государства Барбадос впервые в мире появится посольство в метавселеннойНачнёт работу оно в январе 2022 года
Сейчас власти Барбадоса работают над соглашениями с рядом компаний (Somnium Space, SuperWorld и др.), связанных с метавселенной. Эти компании должны будут спроектировать виртуальные посольства и консульства, а также обеспечить возможность предоставления различных услуг, например получения электронных виз.
Вообще Барбадос собирается открыть своё посольство в январе. На данный момент известно, что работать оно будет в соответствии с Венской конвенцией и нормами международного права.
Идёт работа и над созданием посольства физического - первого на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Барбадоса в Объединённых Арабских Эмиратах Е.П. Габриэль Абед.
По словам Абеда, виртуальные посольства станут лишь первым шагом на пути к чему-то более глобальному. В дальнейшем в метавселенной можно будет воплощать в жизнь более амбициозные экономические планы.