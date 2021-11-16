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У государства Барбадос впервые в мире появится посольство в метавселенной

Начнёт работу оно в январе 2022 года
Барбадос планирует разместить собственное посольство в метавселенной. Благодаря этому все услуги, в том числе получение электронных виз, будут оказываться и в виртуальном мире. Об этом сообщает пользователь «Хабра» под ником maybe_elf.
У государства Барбадос впервые в мире появится посольство в метавселенной

Сейчас власти Барбадоса работают над соглашениями с рядом компаний (Somnium Space, SuperWorld и др.), связанных с метавселенной. Эти компании должны будут спроектировать виртуальные посольства и консульства, а также обеспечить возможность предоставления различных услуг, например получения электронных виз.

Вообще Барбадос собирается открыть своё посольство в январе. На данный момент известно, что работать оно будет в соответствии с Венской конвенцией и нормами международного права.

У государства Барбадос впервые в мире появится посольство в метавселенной

Идёт работа и над созданием посольства физического - первого на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Барбадоса в Объединённых Арабских Эмиратах Е.П. Габриэль Абед.

По словам Абеда, виртуальные посольства станут лишь первым шагом на пути к чему-то более глобальному. В дальнейшем в метавселенной можно будет воплощать в жизнь более амбициозные экономические планы.

Источник: Хабр
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