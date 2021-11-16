У государства Барбадос впервые в мире появится посольство в метавселенной

Сейчас власти Барбадоса работают над соглашениями с рядом компаний (Somnium Space, SuperWorld и др.), связанных с метавселенной. Эти компании должны будут спроектировать виртуальные посольства и консульства, а также обеспечить возможность предоставления различных услуг, например получения электронных виз.

Вообще Барбадос собирается открыть своё посольство в январе. На данный момент известно, что работать оно будет в соответствии с Венской конвенцией и нормами международного права.