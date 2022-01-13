У какой страны сильнее десантные войска: Россия против США

У какой страны сильнее десантные войска: Россия против СШАВыяснил ведущий YouTube-канала Army Blog
Эксперт канала Army Blog на YouTube сравнил силы армий двух стран: России и Соединённых Штатов. В частности, сопоставлялись воздушно-десантные войска государств.
- ВДВ России. Общая численность войск - 45 тысяч человек, созданы они были в начале 1930-х годов. Широко применялись воздушно-десантные войска во время Великой Отечественной войны. Весной 2020 года в Сирии российские десантники первые в мире совершили десантирование с самолётов Ил-76 на парашютных системах с высоты 10 тысяч метров. Происходило всё это в арктических условиях. ВДВ России имеют три структурных компонента: воздушно-десантный, десантно-штурмовой, горный. На вооружении ВДВ есть множество техники, прежде всего - серия боевых машин. Также есть бронетранспортёры, самоходные противотанковые пушки, самоходные миномёты и пр. Основной транспорт ВДВ - самолёты Ан-12, Ан-22, Ил-76. Используются в подразделениях и беспилотные летательные аппараты.
- Десантные войска США (US airborne forces). Американская сторона воспринимает свои десантные войска как неотъемлемую часть сухопутных войск. Общая численность десантных войск - 90 тысяч человек. Ключевая особенность войск США - быстрая переброска военнослужащих в зону боевых действий в той или иной отдалённой стране, а затем штурм, закрепление на участке, удержание территории или подготовка к следующему наступлению. Сейчас в составе 18 воздушно-десантного корпуса США находятся четыре дивизии и разные части и подразделения поддержки. Это, например, 82-я и 101-я воздушно-десантные дивизии.
Эксперт заключил, что по боевой тактике десантные войска России и США схожи. Заключается она в захвате плацдармов в ходе парашютно-десантной высадки, уничтожении важных объектов обороны и инфраструктуры противника. Кроме того, ВДВ в обеих странах считаются одними из самых сильных и боеспособных подразделений. Американцы имеют богатый опыт ведения военных действий на Ближнем Востоке, россияне - в Арктике. В России вместе с тем у ВДВ нет авиаподдержки, мощного тылового обеспечения, в целом у войск узкая специализация. В США десантники более многофункциональны, в каждой дивизии есть бригады тылового обеспечения, собственная авиаподдержка. Силы спецназначения в РФ состоят из одной бригады специального назначения, в США - из двух дивизий. К тому в Америке десантники служат только по контракту. Вместе с тем у российских военных в отличие от американских есть средства радиоэлектронной борьбы.
Одна из проблем ВДВ США - недостаточное число вооружения и техники, которую можно десантировать с парашютом, для ведения длительных боёв. Поэтому американские десантники сильно зависят от сухопутного компонента 18-го воздушно-десантного корпуса.
В России в основном десантные войска перебрасываются по воздуху. Также у ВДВ страны есть большое количество мощной техники, которая может быть переброшена вместе с личным составом.
В целом американский воздушный корпус представляет собой отдельную небольшую армию со всем необходимым, при этом максимально оперативно может действовать лишь 82-я воздушно-десантная дивизия. Вся система отличается также большой гибкостью, чего нельзя сказать о российских войсках. Однако если они появятся с мощной техникой перед врагом, то не оставят ему шанса.
Выбрать победителя среди ВДВ России и США оказалось невозможно. Каждая сторона имеет свои достоинства и недостатки.