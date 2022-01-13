У какой страны сильнее десантные войска: Россия против США

Эксперт заключил, что по боевой тактике десантные войска России и США схожи. Заключается она в захвате плацдармов в ходе парашютно-десантной высадки, уничтожении важных объектов обороны и инфраструктуры противника. Кроме того, ВДВ в обеих странах считаются одними из самых сильных и боеспособных подразделений. Американцы имеют богатый опыт ведения военных действий на Ближнем Востоке, россияне - в Арктике. В России вместе с тем у ВДВ нет авиаподдержки, мощного тылового обеспечения, в целом у войск узкая специализация. В США десантники более многофункциональны, в каждой дивизии есть бригады тылового обеспечения, собственная авиаподдержка. Силы спецназначения в РФ состоят из одной бригады специального назначения, в США - из двух дивизий. К тому в Америке десантники служат только по контракту. Вместе с тем у российских военных в отличие от американских есть средства радиоэлектронной борьбы.

Одна из проблем ВДВ США - недостаточное число вооружения и техники, которую можно десантировать с парашютом, для ведения длительных боёв. Поэтому американские десантники сильно зависят от сухопутного компонента 18-го воздушно-десантного корпуса.

В России в основном десантные войска перебрасываются по воздуху. Также у ВДВ страны есть большое количество мощной техники, которая может быть переброшена вместе с личным составом.

В целом американский воздушный корпус представляет собой отдельную небольшую армию со всем необходимым, при этом максимально оперативно может действовать лишь 82-я воздушно-десантная дивизия. Вся система отличается также большой гибкостью, чего нельзя сказать о российских войсках. Однако если они появятся с мощной техникой перед врагом, то не оставят ему шанса.

Выбрать победителя среди ВДВ России и США оказалось невозможно. Каждая сторона имеет свои достоинства и недостатки.