У кого на сегодня самый высокий IQ в мире

На фото выше - Теренс Тао. Считается, что он имеет на сегодняшний день самый высокий показатель IQ в мире. Он смог набрать между 225 и 230 баллов.

Была также Мэрилин Вос Савант, чей зарегистрированный в Книге рекордов Гиннеса показатель составлял 228 баллов. Но этот рекорд был снят в 1990 году, а оценки IQ тогда считались слишком ненадёжными.

Второй по величине впечатляющий показатель IQ имеет Кристофер Хирата. У него - 225 баллов.

А самыми умными людьми в истории можно назвать Уильяма Джеймса Сидиса, Аду Лавлейс, Кристофера Майкла Лангана, Альберта Эйнштейна, Леонардо да Винчи, Шо Яно, Кэтрин Джонсон, Стивена Хокинга.