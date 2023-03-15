У обезьян и людей нашли общие склонности к изменению сознания

У обезьян и людей нашли общие склонности к изменению сознанияПричём используются для этого одни и те же методы
Группа учёных из Уорикского и Бирмингемского университетов выяснила, что люди и обезьяны имеют общую тенденцию изменять своё сознание, намеренно вызывая головокружение.
Фото: Science
Для этого специалисты проанализировали 40 видеозаписей, на которых гориллы, шимпанзе, бонобо и орангутанги вращают телом в среднем 5,5 раз за подход с частотой 1,5 оборота в секунду. Они отметили, что данная скорость вращения была схожа с той, которую используют мусульманские дервиши для достижения состояния транса.
По мнению исследователей, подобный способ поиска измененных состояний сознания свойственен всем людям, и в каждой культуре есть свой способ ухода от реальности с помощью специальных ритуалов, практик или церемоний.
Они также выдвинули предположение, что люди могли унаследовать эту черту от своих предков в процессе эволюции.