У пчёл и муравьёв обнаружили ген, который определяет пол

У насекомых, таких как пчёлы, осы, муравьи, пол определяется при помощи гаплодиплоидии. Эта система встречается примерно у 12% видов животных. При этом механизме самки развиваются из оплодотворённых яиц и имеют два набора хромосом, а самцы - из неоплодотворённых яиц и имеют один набор хромосом.

Команда учёных из Уппсальского университета полностью секвенировала геном красной осмии (Osmia bicornis). Также они исследовали сотни гнёзд, чтобы найти необычно крупных самцов, несущих две идентичные копии гена, определяющего пол. Результаты этой работы опубликованы в журнале PLoS Biology.