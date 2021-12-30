У жителей Гренландии обнаружили мутацию, которая позволяет им есть сахар в больших количествах без вреда

Кроме того, в ходе научных наблюдений выяснилось, что из-за недостаточности сахаразы-изомальтазы сахар сразу же попадает в кишечник, а не в кровь. В кишечнике же глюкоза перерабатывается и превращается в ацетат (короткоцепочечную жирную кислоту), который уменьшает аппетит, ускоряет метаболизм, способствует укреплению иммунитета. Подобное наблюдалось как в опытах на мышах, так и в ходе экспериментов с участием людей.

Что интересно, такая мутация приносит детям немало проблем. Все они связаны с пищеварением: это диарея, боли, вздутие живота. Правда, после определённого возраста симптомы проходят. Оказалось, что жители Гренландии с двумя копиями c.273_274delAG обладают меньшим весом, имеют меньше жира, триглицеридов (эти вещества провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, проблемы с холестерином).

Причина возникновения подобной мутации пока что точно неизвестна.