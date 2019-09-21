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Ученые доказали вред брака для геев и лесбиянок

Традиционные браки полезны для здоровья
Учеными было проведено множество исследований, доказывающих преимущество в здоровье у людей, состоящих в браке. Так, отмечалось, что пары меньше страдают от депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний, а также имеют более продолжительный срок жизни. Но все выводы основывались на данных о разнополых парах и только недавно было проведено исследование, которое было посвящено однополым бракам.

Исследователи решили изучить преимущества брака среди гетеросексуальных, бисексуальных и геев или лесбиянок. Данные оказались неоднозначные, обнаружилось, что бисексуальные пары не чувствуют себя лучше в браке. Исследование выявило, что бисексуалы встречаются с уникальными проблемами в отношениях, а это в свою очередь уменьшает пользу для здоровья, связанную с браком.

Согласно полученным данным здоровье бисексуальных людей хуже, чем у гетеросексуальных. Отмечается более высокий уровень психических расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний, а также инвалидности.

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