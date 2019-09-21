Ученые доказали вред брака для геев и лесбиянок

Исследователи решили изучить преимущества брака среди гетеросексуальных, бисексуальных и геев или лесбиянок. Данные оказались неоднозначные, обнаружилось, что бисексуальные пары не чувствуют себя лучше в браке. Исследование выявило, что бисексуалы встречаются с уникальными проблемами в отношениях, а это в свою очередь уменьшает пользу для здоровья, связанную с браком.

Согласно полученным данным здоровье бисексуальных людей хуже, чем у гетеросексуальных. Отмечается более высокий уровень психических расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний, а также инвалидности.