Учёные изобрели имплант, работающий от человеческой крови

Наука и технологии
Сегодня в 17:07
Учёные изобрели имплант, работающий от человеческой кровиНа данный момент он самый маленький в мире
Компания "Миран" в блоге на habr.ru разместила материал об уникальном устройстве, разработанном в Германии.
Имплант, говорится в статье, относится к биологическим наносуперконденсаторам. От стандартных он отличается лишь маленьким размером (0,001 мм в кубе) и возможностью работать внутри тела человека. Ранее подобные импланты имели размер более 3-х кубических миллиметров.
Механизм эффективно работает в человеческой крови и способен подзаряжаться с помощью живых клеток и ряда реакций в крови. Тестирования подтверждают, что после 16 часов работы он сохраняет до 70 процентов ёмкости.
Полная информация об проведённых исследованиях была опубликована в научном журнале Nature Communications.