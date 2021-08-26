Учёные изобрели имплант, работающий от человеческой крови

Механизм эффективно работает в человеческой крови и способен подзаряжаться с помощью живых клеток и ряда реакций в крови. Тестирования подтверждают, что после 16 часов работы он сохраняет до 70 процентов ёмкости.

Полная информация об проведённых исследованиях была опубликована в научном журнале Nature Communications.