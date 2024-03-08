Учёные наконец поняли, почему птицы такие умные

Учёные наконец поняли, почему птицы такие умныеХотя мозг у голубей и попугаев меньше, чем у млекопитающих
Мозг птиц очень мал и лишён какой-либо структуры, напоминающей кору. Тем не менее учёные обнаружили, что попугаи и врановые могут планировать будущее, вырабатывать социальные стратегии, узнавать себя в зеркалах и создавать инструменты. Это всё ставит их в один ряд с шимпанзе. Даже голуби способны усваивать правила орфографии и классифицировать различные изображения.
Профессор Онур Гюнтюркюн, доктор Роланд Пуш и профессор Йонас Роуз из Рурского университета в Бохуме в научной статье, опубликованной в журнале Trends in Cognitive Science, приблизились к пониманию интеллекта птиц и их мозга.
По словам учёных, птицы в ходе эволюции независимо от млекопитающих выработали четыре схожих нововведения в области интеллекта. Во-первых, в мозге птиц намного больше нервных клеток, чем считалось раньше.
Во-вторых, у птиц есть специализированная структура мозга, похожая на префронтальную кору млекопитающих. Она играет ключевую роль в абстрагировании и планировании. Причём у умных птиц эта область очень велика.
В-третьих, как у птиц, так и у млекопитающих есть система, которая использует нейромедиатор дофамин для сообщения о качестве решений префронтальной системе. Это даёт возможность постоянно адаптироваться к изменяющимся ситуациям.
Наконец, птицы развили у себя рабочую память, позволяющую временно удерживать информацию в кратковременной памяти. За счёт этого они могут удерживать в голове одновременно большое количество информации.