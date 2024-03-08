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Наука и технологии
Опубликовано 08 марта 2024, 15:00
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Учёные наконец поняли, почему птицы такие умные

Хотя мозг у голубей и попугаев меньше, чем у млекопитающих
С конца XIX века среди исследователей было распространено мнение, что для высокого интеллекта нужен большой мозг. Кроме того, для детального анализа и связывания информации требуется кора головного мозга, которая типична для млекопитающих. Но почему же исследования показывают, что по интеллекту птицы равны шимпанзе?

Мозг птиц очень мал и лишён какой-либо структуры, напоминающей кору. Тем не менее учёные обнаружили, что попугаи и врановые могут планировать будущее, вырабатывать социальные стратегии, узнавать себя в зеркалах и создавать инструменты. Это всё ставит их в один ряд с шимпанзе. Даже голуби способны усваивать правила орфографии и классифицировать различные изображения.

Профессор Онур Гюнтюркюн, доктор Роланд Пуш и профессор Йонас Роуз из Рурского университета в Бохуме в научной статье, опубликованной в журнале Trends in Cognitive Science, приблизились к пониманию интеллекта птиц и их мозга.

Учёные наконец поняли, почему птицы такие умные
© Trends in Cognitive Sciences (2023)

По словам учёных, птицы в ходе эволюции независимо от млекопитающих выработали четыре схожих нововведения в области интеллекта. Во-первых, в мозге птиц намного больше нервных клеток, чем считалось раньше.

Во-вторых, у птиц есть специализированная структура мозга, похожая на префронтальную кору млекопитающих. Она играет ключевую роль в абстрагировании и планировании. Причём у умных птиц эта область очень велика.

В-третьих, как у птиц, так и у млекопитающих есть система, которая использует нейромедиатор дофамин для сообщения о качестве решений префронтальной системе. Это даёт возможность постоянно адаптироваться к изменяющимся ситуациям.

Наконец, птицы развили у себя рабочую память, позволяющую временно удерживать информацию в кратковременной памяти. За счёт этого они могут удерживать в голове одновременно большое количество информации.

Источник:Phys.org
Автор:Валерия Филимонова
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