Учёные наконец поняли, почему птицы такие умные

По словам учёных, птицы в ходе эволюции независимо от млекопитающих выработали четыре схожих нововведения в области интеллекта. Во-первых, в мозге птиц намного больше нервных клеток, чем считалось раньше.

Во-вторых, у птиц есть специализированная структура мозга, похожая на префронтальную кору млекопитающих. Она играет ключевую роль в абстрагировании и планировании. Причём у умных птиц эта область очень велика.

В-третьих, как у птиц, так и у млекопитающих есть система, которая использует нейромедиатор дофамин для сообщения о качестве решений префронтальной системе. Это даёт возможность постоянно адаптироваться к изменяющимся ситуациям.

Наконец, птицы развили у себя рабочую память, позволяющую временно удерживать информацию в кратковременной памяти. За счёт этого они могут удерживать в голове одновременно большое количество информации.