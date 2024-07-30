Учёные наконец выяснили, как была построена самая древняя пирамида Египта

Если существование гидравлической подъёмной системы будет доказано, то она будет представлять собой сложное инженерное решение для своего времени. Это позволит объяснить, как древним египтянам удавалось строить такие массивные сооружения.

Учёные считают, что расположенное поблизости от пирамиды сооружение могло выполнять функцию своеобразной «заградительной дамбы», которая предназначена для улавливания воды и осадка с окружающей территории. Также для контроля воды служила плотина Гиср эль-Мудир.

Вода текла в шахты, как полагают исследователи, а эти шахты расположены были внутри пирамиды. В шахтах использовалась поплавковая система. Поднимающийся уровень воды в этих шахтах помогал поднимать поплавок, способный переносить строительные камни туда, где они были нужны. После этого шахту можно было осушить.