Учёные наконец выяснили, как наш мозг стал таким большим

Учёные наконец выяснили, как наш мозг стал таким большимК тому же он потребляет огромное количество энергии
Учёные полагают, что кишечник помог нашему организму вырабатывать достаточное количество энергии для роста мозга. Именно поэтому он и стал таким большим, как сейчас.
Результаты нового исследования также показали, что организмы с большим мозгом по сравнению с размером тела (человек, беличья обезьяна) могут за счёт микробов в пищеварительном тракте есть больше пищи и вырабатывать больше энергии. Естественно, в сравнении с организмами, у которых мозг меньше по размеру.
В рамках экспериментов, описанных подробно в журнале Microbial Genomics, учёные имплантировали мышам кишечные микробы от одного из трёх животных. Среди этих животных были человек, беличья обезьяна (приматы с большим мозгом) и макака (примат с меньшим мозгом).
Специалисты заметили, что мыши с кишечными микробами от видов с большим мозгом производили больше энергии для поддержания мозговой активности. Кроме того, они больше ели и производили больше глюкозы, которая нужно организму для создания энергии. При этом мыши, у которых были в кишечнике микробы от приматов с меньшим мозгом, запасали больше энергии в виде жира.