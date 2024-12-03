Учёные наконец выяснили, как наш мозг стал таким большим

Учёные полагают, что кишечник помог нашему организму вырабатывать достаточное количество энергии для роста мозга. Именно поэтому он и стал таким большим, как сейчас.

Результаты нового исследования также показали, что организмы с большим мозгом по сравнению с размером тела (человек, беличья обезьяна) могут за счёт микробов в пищеварительном тракте есть больше пищи и вырабатывать больше энергии. Естественно, в сравнении с организмами, у которых мозг меньше по размеру.