Наука и технологии
Опубликовано 03 декабря 2024, 18:00
1 мин.

Учёные наконец выяснили, как наш мозг стал таким большим

К тому же он потребляет огромное количество энергии
В ходе нового исследования специалисты узнали, почему наш мозг имеет такие большие размеры. И это — микробы в кишечнике человека.
Учёные наконец выяснили, как наш мозг стал таким большим
© The Statesman

Учёные полагают, что кишечник помог нашему организму вырабатывать достаточное количество энергии для роста мозга. Именно поэтому он и стал таким большим, как сейчас.

Результаты нового исследования также показали, что организмы с большим мозгом по сравнению с размером тела (человек, беличья обезьяна) могут за счёт микробов в пищеварительном тракте есть больше пищи и вырабатывать больше энергии. Естественно, в сравнении с организмами, у которых мозг меньше по размеру.

Учёные наконец выяснили, как наш мозг стал таким большим
© Getty

В рамках экспериментов, описанных подробно в журнале Microbial Genomics, учёные имплантировали мышам кишечные микробы от одного из трёх животных. Среди этих животных были человек, беличья обезьяна (приматы с большим мозгом) и макака (примат с меньшим мозгом).

Специалисты заметили, что мыши с кишечными микробами от видов с большим мозгом производили больше энергии для поддержания мозговой активности. Кроме того, они больше ели и производили больше глюкозы, которая нужно организму для создания энергии. При этом мыши, у которых были в кишечнике микробы от приматов с меньшим мозгом, запасали больше энергии в виде жира.