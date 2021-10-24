Учёные напомнили о заморозке как способе обрести бессмертие в будущем

Учёные напомнили о заморозке как способе обрести бессмертие в будущемХотя эксперименты в этом направлении ещё идут
Как отмечается, сейчас уже более 400 человек во всём мире ждут разморозки. Ожидается, что начнётся это через одно-два поколения. Сейчас пока что учёные не нашли безопасный способ воскрешения и охлаждения людей, хотя опыты, связанные с животными, в этом направлении оказались успешными.
Впервые погружение человека в жидкий азот при -200 градусах состоялось в XIX веке. В XX столетии исследователи думали над возможностью продления жизни путём охлаждения. В середине этого же века появилась крионика («полная заморозка до низких температур»). Самый первый человек, к которому применили эту технологию, - Джеймс Бедфорд, профессор Калифорнийского университета. Тогда он умирал от онкологического заболевания. При этом важно, что замораживают таким способом не живых людей, а только что умерших.
За 50 лет учёные смогли научиться замораживать организмы и отдельные ткани или органы с минимальными повреждениями. Для этого в кровь и жидкости организма вводят особые вещества, защищающие их от разрушения при низких температурах. При этом если для клеток оптимальный механизм заморозки и разморозки уже выработан, то с тканями, органами и организмами всё сложнее. Сейчас важно, по словам Евгения Фесенко, руководителя лаборатории криобиологии Института биофизики клетки Федерального исследовательского центра Пущинский научный центр биологических исследований, найти способ «обратимо замораживать целый организм».
Вместе с тем полученные результаты всё равно позволяют продвинуться вперёд. К примеру, они помогут осуществлять заморозку яйцеклеток и спермы для оплодотворения, сохранения генофонда и эмбрионов отдельных растений, охлаждать органы для трансплантации и пр. А по поводу оживления замороженных людей исследователи отмечают, что подобная технология возникнет уже примерно через 50 лет.