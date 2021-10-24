Учёные напомнили о заморозке как способе обрести бессмертие в будущем

Как отмечается, сейчас уже более 400 человек во всём мире ждут разморозки. Ожидается, что начнётся это через одно-два поколения. Сейчас пока что учёные не нашли безопасный способ воскрешения и охлаждения людей, хотя опыты, связанные с животными, в этом направлении оказались успешными.

Впервые погружение человека в жидкий азот при -200 градусах состоялось в XIX веке. В XX столетии исследователи думали над возможностью продления жизни путём охлаждения. В середине этого же века появилась крионика («полная заморозка до низких температур»). Самый первый человек, к которому применили эту технологию, - Джеймс Бедфорд, профессор Калифорнийского университета. Тогда он умирал от онкологического заболевания. При этом важно, что замораживают таким способом не живых людей, а только что умерших.