Учёные нашли останки древнего воина-трансгендера

Захоронение датируется концом XI — началом XII века нашей эры. В могиле нашли нож, серп, брошки и два меча. Из-за такого скопления артефактов учёные сделали вывод, что перед ними захоронение воительницы. Однако не все исследователи с этим согласились. Кто-то предположил, что это могло быть двойное захоронение на мужчину и женщину. Второе тело, впрочем, так и не нашли.

Теперь же учёные наконец провели генетический анализ останков. Оказалось, что с вероятностью в 99,75% это мужчина с кариотипом XXY. То есть тело принадлежало человеку с синдромом Клайнфельтера. Исследователи решили, что физические особенности мужчины были ярко выраженными. «Общий контекст могилы указывает на то, что это был уважаемый человек, чья гендерная идентичность вполне могла быть небинарной», — сказали авторы работы.