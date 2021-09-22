Учёные нашли связь между аутизмом и предрасположенностью к участию в ЛГБТ

Как пишет портал Medical Xpress, в течение многих лет ошибочно считалось, что аутисты не заинтересованы в сексуальных или романтических отношениях, но это не так. В последние годы небольшие исследования показали, что аутичные люди чаще сталкиваются с большим разнообразием сексуальных потребностей, выходящих за рамки гетеросексуальности.

Кроме того, исследование показало, что аутичные взрослые и подростки примерно в восемь раз чаще относят себя к асексуальной и «другой» сексуальности, чем их неаутичные сверстники. Также были выявлены половые различия в сексуальной ориентации: аутичные мужчины в 3,5 раза чаще идентифицируют себя как бисексуалы, чем неаутичные мужчины, в то время как аутичные женщины в три раза чаще идентифицируют себя как гомосексуалы, чем аутичные женщины.

Отмечается, что это субъективные выводы, потому что основаны только на срезе открытых опросов в Англии.