Учёные нашли звёздную систему, которую считали раньше чёрной дырой

Эксперты из Европейской южной обсерватории в 2020 году нашли чёрную дыру, которая, как предполагалось, находится по отношению к планете Земля ближе остальных. Руководитель исследования Томас Ривиниус отмечал, что расположена она была тогда на расстоянии 1000 световых лет от нас в тройной системе под названием HR 6819.

Однако не все учёные были согласны с таким выводом. Так, Джулия Боденштайнер считала, что HR 6819 на самом деле является системой, состоящей из двух звёзд. Одна из этих звёзд при этом как бы «питается» материалом другой.