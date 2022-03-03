Учёные нашли звёздную систему, которую считали раньше чёрной дырой

Учёные нашли звёздную систему, которую считали раньше чёрной дыройНазывается она «Вампир»
Эксперты из Европейской южной обсерватории в 2020 году нашли чёрную дыру, которая, как предполагалось, находится по отношению к планете Земля ближе остальных. Руководитель исследования Томас Ривиниус отмечал, что расположена она была тогда на расстоянии 1000 световых лет от нас в тройной системе под названием HR 6819.
Однако не все учёные были согласны с таким выводом. Так, Джулия Боденштайнер считала, что HR 6819 на самом деле является системой, состоящей из двух звёзд. Одна из этих звёзд при этом как бы «питается» материалом другой.
Для подтверждения гипотезы в итоге были проведены дополнительные исследования. В них принимали участие две группы учёных. Использовали они для наблюдений телескопы VLT и VLTI Европейской южной обсерватории.
В ходе анализа выяснилось, что HR 6819 представляет собой всё же двойную систему звёзд. По словам Джулии Боденштайнер, им удалось обнаружить эту систему вскоре после того, как одна из звёзд «высосала» из другой атмосферу. Такое явление называют иногда «звёздным вампиризмом». Команда исследователей планирует продолжить изучение системы HR 6819, чтобы узнать больше о «вампиризме» звёзд.