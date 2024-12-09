Учёные назвали имя самого старого человека в мире в 2024 году

Учёные назвали имя самого старого человека в мире в 2024 годуВот сколько лет ему сейчас
По данным ООН, средняя продолжительность жизни на нашей планете составляет 72,8 года. Это примерно на 9 лет больше, чем в 1990 году. Кроме того, да, женщины действительно живут дольше мужчин: на 5,4 года во всём мире в среднем (73,8 года против 68,4).
Старейшим человеком сейчас (на декабрь 2024 года) считается Томико Итоока. Родилась она 23 мая 1908 года в Осаке во время правления императора Мэйдзи. В настоящее время она живёт в доме престарелых в городе Асия, Япония.
Томико вышла замуж в 20 лет и родила четырёх детей: двух дочерей и двух сыновей. Во время Второй мировой она управляла офисом текстильной фабрики мужа. Умер её муж в 1979 году. После этого женщина родилась скалолазанием и одиночным туризмом.
В 80 лет Томико совершила паломничество Сайгоку Каннон (путешествие по 33 храмам в регионе Кансай). Даже в 116 лет она всё ещё может передвигаться самостоятельно, хотя в основном пользуется инвалидной коляской.