Учёные назвали имя самого старого человека в мире в 2024 году

По данным ООН, средняя продолжительность жизни на нашей планете составляет 72,8 года. Это примерно на 9 лет больше, чем в 1990 году. Кроме того, да, женщины действительно живут дольше мужчин: на 5,4 года во всём мире в среднем (73,8 года против 68,4).

Старейшим человеком сейчас (на декабрь 2024 года) считается Томико Итоока. Родилась она 23 мая 1908 года в Осаке во время правления императора Мэйдзи. В настоящее время она живёт в доме престарелых в городе Асия, Япония.