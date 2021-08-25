Учёные назвали одно из последствий изменения климата

Исследование World Weather Attribution показало, что в районах, где с 12 по 15 июля шли дожди, ставшие причиной наводнения, выпало за один день около 93 миллиметра дождя, за два - 106 миллиметров. Также автор напоминает, что в результате этого погибли более 200 жителей Западной Германии.

Профессор университета Твенте в Нидерландах и директор Климатического центра Красного Креста и Красного Полумесяца ван Алст замечает, что подобные дожди могут происходить раз в 400 лет. Но, возможно, сейчас такие природные явления начнут встречаться чаще из-за глобального потепления.