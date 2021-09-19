Учёные назвали пять неочевидных продуктов, которые делают из нефти

Для изготовления различных продуктов из нефти, говорится в материале, применяются вещества, которые остаются после её переработки. Кроме топлива (бензина, керосина и прочих веществ), нефть позволяет создать пять видов продуктов.

Пластиковые вещи. Например, это пластмассовый контейнер для еды. Для его изготовления нефть нагревают, а затем углеводы, которые образуются в результате, попадают в дистилляционную трубу и там какая-то часть из них опускается на дно, а какая-то остаётся на поверхности. Вообще пластик появляется из особой химического продукта - нафты.