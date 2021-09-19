Учёные назвали пять неочевидных продуктов, которые делают из нефти

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Учёные назвали пять неочевидных продуктов, которые делают из нефтиИ это не только бензин, керосин и мазут
На портале "Научная Россия" рассказали, какие ещё жизненно важные продукты позволяет изготовить нефть.
Для изготовления различных продуктов из нефти, говорится в материале, применяются вещества, которые остаются после её переработки. Кроме топлива (бензина, керосина и прочих веществ), нефть позволяет создать пять видов продуктов.
- Пластиковые вещи. Например, это пластмассовый контейнер для еды. Для его изготовления нефть нагревают, а затем углеводы, которые образуются в результате, попадают в дистилляционную трубу и там какая-то часть из них опускается на дно, а какая-то остаётся на поверхности. Вообще пластик появляется из особой химического продукта - нафты.
- Продукты питания. Такое производство началось в начале 1960-х годов. Именно тогда президент Академии наук СССР и ректор МГУ Александр Несмеянов предложил из отходов нефтехимического производства получать белки (например, мясо, икру, молочные продукты). Сегодня же искусственное мясо пользуется популярностью у вегетарианцев. В результате синтеза получается смесь, которая похожа на мясную, но не имеет цвета, вкуса и запаха. Поэтому её можно сделать какой угодно. Кроме этого, на основе синтетических веществ изготавливаются пищевые консерванты и красители. Из других известных продуктов, получаемых из нефти, - пищевой парафин, ванилин, синтетический жир, жвачка.
- Одежда и ткани. Переработанная нефть присутствует в почти всех синтетических материалах (полиэстер, холлофайбер, акрил, капрон и другие). У такой одежды есть свои преимущества: меньшая по сравнению с натуральными тканями стоимость, износостойкость, прочность, эластичность, лёгкость, долгий срок ношения, возможность держать форму и не мяться.
- Лекарства. К примеру, это вазелин, вазелиновое масло, парафин, нашатырный спирт и другие. Ещё из фенола (один из компонентов нефти) производят препараты различной направленности: антисептики, антибиотики, успокоительные, антигистаминные, обезболивающие, обеззараживающие. Из нефти изготавливается и, например, аспирин.
- Косметика. Нефтепродукты часто добавляются в косметические средства. Масло, которое получается в результате переработки нефти, может использоваться в косметике как пластификатор (в туши, тенях для век, кремах), растворитель (мицеллярная вода и другие средства для снятия макияжа), УФ-фильтр, консервант, поверхностно-активное вещество.
И это только небольшая часть сфер, где при производстве продуктов используется нефть.