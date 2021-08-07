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Учёные назвали самый опасный для Земли астероид

Indicator взял интервью у исследователя Ольги Стариновой
Эксперт рассказала, насколько сильны могут астероиды навредить планете и что можно сделать, чтобы это предотвратить.
Учёные назвали самый опасный для Земли астероид

По словам Ольги, существует особый список опасных для Земли астероидов. Каждые 12 лет наша планета подвергается риску падения одного из них - грушеобразного Апофиса. При этом для определения местоположения этих небесных тех нужно устанавливать на их поверхности специальное устройство - зонд. Так можно получить все нужные данные.

Космическим кораблям летать вокруг астероида тяжело. Это связано с тем, что невозможно при планировании экспедиции предположить, как в космосе в гравитационном поле этого космического тела будет вести себя летательный аппарат. К тому же на поддержание стабильного положения у астероида уходит множество топлива.

Учёные назвали самый опасный для Земли астероид

Сейчас учёные Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева работают над созданием универсальной формулы. Она позволит создать математическую модель для изучения местоположения и поведения любого астероида. Меняться в формуле будут лишь числа.

С полной версией интервью вы можете ознакомиться здесь.