Учёные назвали самый опасный для Земли астероид

По словам Ольги, существует особый список опасных для Земли астероидов. Каждые 12 лет наша планета подвергается риску падения одного из них - грушеобразного Апофиса. При этом для определения местоположения этих небесных тех нужно устанавливать на их поверхности специальное устройство - зонд. Так можно получить все нужные данные.

Космическим кораблям летать вокруг астероида тяжело. Это связано с тем, что невозможно при планировании экспедиции предположить, как в космосе в гравитационном поле этого космического тела будет вести себя летательный аппарат. К тому же на поддержание стабильного положения у астероида уходит множество топлива.