Учёные назвали возраст, при котором мозг безвозвратно стареет

Оказалось, что когнитивные способности не связаны со скоростью реакции, замедление которой начинается ещё в 20-летнем возрасте. Чтобы убедиться в этом, специалисты протестировали более 1,2 млн человек.

В рамках эксперимента учёные просили людей классифицировать слова и изображения, появлявшиеся на экране, через нажатие правильной клавиши. Оказалось, что люди с возрастом просто становятся более вдумчивыми и осторожными, отсюда и кажущаяся медлительность.

Снижение же умственных способностей начинается лишь после 60 лет. Этот возраст и стоит считать «порогом», при котором происходит ослабление умственной деятельности.