Опубликовано 07 ноября 2025, 15:00
Учёные обнаружили, что генетика влияет на выбор профессии

Об этом говорится в новой статье, опубликованной в журнале Nature Genetics
Выбор области будущей профессии - одно из самых важных решений в нашей жизни. Это определяет не только доход, но и карьерный путь, благополучие и даже фертильность. В рамках нового исследования учёные впервые продемонстрировали, как генетические факторы влияют на выбор образовательной сферы.
© Pixabay from Pexels

В рамках новой научной работы специалисты проанализировали данные генетических и образовательных регистров более 460 000 человек из Норвегии и Финляндии по 10 основным предметным областям. Эти области включали здравоохранение, информационно-коммуникационные технологии, искусство, естественные науки и инженерное дело.

Оказалось, что генетика всё же вносит вклад в выбор будущей области для обучения, хоть он и небольшой. При помощи инновационного генетического моделирования учёные выделили два базовых параметра, определяющих выбор сферы образования: «Техническое»/«Социальное» и «Практическое»/«Абстрактное» направление.

Также полученные генетические модели были связаны с чертами личности, социально-экономическими показателями, психическим и физическим здоровьем.