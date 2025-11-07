Учёные обнаружили, что генетика влияет на выбор профессии

Оказалось, что генетика всё же вносит вклад в выбор будущей области для обучения, хоть он и небольшой. При помощи инновационного генетического моделирования учёные выделили два базовых параметра, определяющих выбор сферы образования: «Техническое»/«Социальное» и «Практическое»/«Абстрактное» направление.

Также полученные генетические модели были связаны с чертами личности, социально-экономическими показателями, психическим и физическим здоровьем.