Учёные обнаружили, что ИИ делает нас увереннее в своих знаниях

Результаты эксперимента оказались нетипичными. Вне зависимости от уровня подготовки люди, которые пользовались ИИ, чаще себя переоценивали. Особенно ярко выражено это было у тех, кто лучше знаком с ИИ-инструментами.

В целом благодаря нейросетям участники успешнее выполняли задания, но точность их самооценки снижалась. Почти все из тех, кто пользовался чат-ботом, демонстрировали излишнюю уверенность в себе. Учёные предупреждают, что в дальнейшем при распространении ИИ у людей в целом могут ухудшиться навыки критического мышления.