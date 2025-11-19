Учёные обнаружили, что ИИ делает нас увереннее в своих знаниях

Учёные обнаружили, что ИИ делает нас увереннее в своих знанияхВне зависимости от реального уровня мастерства
В новом исследовании приняли участие 500 человек. Им предложили решить задания на логическое мышление, аналогичные тем, которые даются при поступлении на юридический факультет. 50% участников могли пользоваться чат-ботом, а остальные нет.
Результаты эксперимента оказались нетипичными. Вне зависимости от уровня подготовки люди, которые пользовались ИИ, чаще себя переоценивали. Особенно ярко выражено это было у тех, кто лучше знаком с ИИ-инструментами.
В целом благодаря нейросетям участники успешнее выполняли задания, но точность их самооценки снижалась. Почти все из тех, кто пользовался чат-ботом, демонстрировали излишнюю уверенность в себе. Учёные предупреждают, что в дальнейшем при распространении ИИ у людей в целом могут ухудшиться навыки критического мышления.