Опубликовано 19 ноября 2025, 20:15
Учёные обнаружили, что ИИ делает нас увереннее в своих знаниях

Вне зависимости от реального уровня мастерства
Команда учёных из Университета Аалто вместе с коллегами из Германии и Канады провела эксперимент, в котором оценивалось влияние использования нейросетей на людей. Оказалось, что, когда нам "помогает" ИИ, нам кажется, что мы знаем больше о какой-то области.
© Mirella Callage

В новом исследовании приняли участие 500 человек. Им предложили решить задания на логическое мышление, аналогичные тем, которые даются при поступлении на юридический факультет. 50% участников могли пользоваться чат-ботом, а остальные нет.

© AltIndex

Результаты эксперимента оказались нетипичными. Вне зависимости от уровня подготовки люди, которые пользовались ИИ, чаще себя переоценивали. Особенно ярко выражено это было у тех, кто лучше знаком с ИИ-инструментами.

В целом благодаря нейросетям участники успешнее выполняли задания, но точность их самооценки снижалась. Почти все из тех, кто пользовался чат-ботом, демонстрировали излишнюю уверенность в себе. Учёные предупреждают, что в дальнейшем при распространении ИИ у людей в целом могут ухудшиться навыки критического мышления.