Учёные обнаружили, что лошади намного умнее, чем считалось раньше

Учёные обнаружили, что лошади намного умнее, чем считалось раньшеЭто показало новое исследование
Специалисты из Университета Ноттингем Трент хотели больше узнать о том, как лошади учатся. Для этого учёные разработали задание, согласно которому животные должны были коснуться носом куска картона, чтобы получить угощение. Затем им постепенно усложняли задачу. На следующем этапе лошади не получали угощение, если касались карточки при включенном свете, но получали при включенном.
Результаты исследования продемонстрировали, что все животные испытывали трудности с выполнением этого задания. Они беспорядочно касались карточки вне зависимости от того, включен или выключен был свет.
На последнем этапе эксперты ввели штраф за прикосновение к карточке при включенном сигнале «стоп». Этот штраф заключался в том, что лошадь не могла в течение 10 секунд играть или получать вознаграждение.
Команда учёных обнаружила, что лошади внезапно стали совершать меньше ошибок и начали играть правильно. По мнению исследователей, животные, возможно, с самого начала понимали смысл игры — просто нашли способ играть в неё так, чтобы тратить меньше усилий. Это свидетельствует о более высоком уровне когнитивной обработки у лошадей, чем считалось возможным ранее.