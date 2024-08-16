Учёные обнаружили, что лошади намного умнее, чем считалось раньше

Результаты исследования продемонстрировали, что все животные испытывали трудности с выполнением этого задания. Они беспорядочно касались карточки вне зависимости от того, включен или выключен был свет.

На последнем этапе эксперты ввели штраф за прикосновение к карточке при включенном сигнале «стоп». Этот штраф заключался в том, что лошадь не могла в течение 10 секунд играть или получать вознаграждение.

Команда учёных обнаружила, что лошади внезапно стали совершать меньше ошибок и начали играть правильно. По мнению исследователей, животные, возможно, с самого начала понимали смысл игры — просто нашли способ играть в неё так, чтобы тратить меньше усилий. Это свидетельствует о более высоком уровне когнитивной обработки у лошадей, чем считалось возможным ранее.