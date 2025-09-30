Учёные обнаружили, что люди склонны больше обманывать при использовании ИИ

Учёные привлекли тысячи участников для 13 экспериментов с использованием нескольких алгоритмов искусственного интеллекта. Были эксперименты, в которых выигрыш людей зависел от выпавших на кубике чисел. Была также игра, где добровольцев побуждали предоставлять неверные данные о доходах для получения более крупных выплат.

Задания участники выполняли с разной степенью использования ИИ. Когда людей просили самостоятельно сообщать цифры, выпавшие на кубике, то нечестно себя вели 5% добровольцев. Однако когда они делегировали задачу алгоритму, то число мошенников увеличивалось до 88%. Некоторые пользователи даже открыто давали нейросети команду смошенничать.