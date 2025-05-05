Учёные обнаружили, что по мере взросления мы становимся похожи на своё имя

Это значит, что мы действительно постепенно становимся похожи на своё имя, а не просто получаем подходящее при рождении.

В ходе другого исследования для оценки сходства лиц людей с одинаковыми именами и людей без них использовалось машинное обучение. Выяснилось, что у взрослых с одинаковыми именами лица сильнее похожи, но это не относилось к детям, имеющим одинаковые имена.

Специалисты полагают, что люди, вероятно, усваивают стереотипы, связанные с их именем, и с годами действуют таким образом, что их внешность в соответствии с этим меняется.