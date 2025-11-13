Учёные обнаружили, что почти никто не может отличить ИИ-музыку от настоящей

Опубликовано 13 ноября 2025, 21:001 мин.
Учёные обнаружили, что почти никто не может отличить ИИ-музыку от настоящейЭто показал новый опрос
Специалисты из компании Ipsos провели для французского сервиса Deezer исследование. В ходе этой работы людям нужно было прослушать фрагменты, созданные ИИ и человеком. Оказалось, что 97% из 9 тысяч опрошенных не способны были отличить сгенерированные композиции от настоящих.
Недавно, с 6 по 10 октября, учёные провели опрос среди жителей Великобритании, Канады, Бразилии, Германии, Франции, Японии, США, Нидерландов. Он показал, что 97% участников не могут отличить музыку, написанную человеком, от той, что была создана нейросетью.
Также 51% опрошенных считал, что распространённость ИИ приведёт к увеличению числа низкокачественных музыкальных произведений, а почти 2/3 были уверены, что это снизит креативность.
Источник:ИноСМИ
Автор:Валерия Филимонова
