Учёные обнаружили, что почти никто не может отличить ИИ-музыку от настоящей

Это показал новый опрос

Специалисты из компании Ipsos провели для французского сервиса Deezer исследование. В ходе этой работы людям нужно было прослушать фрагменты, созданные ИИ и человеком. Оказалось, что 97% из 9 тысяч опрошенных не способны были отличить сгенерированные композиции от настоящих.