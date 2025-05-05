Учёные обнаружили, что процветание не всегда говорит о счастье

В целом учёные планируют наблюдать за участниками исследования в течение пяти лет и каждый год отслеживать результаты. Это поможет больше узнать о том, что включает в себя «хорошая жизнь».

Один из главных выводов новой работы заключается в том, что молодые люди сталкиваются с большим количеством трудностей, чем пожилые. Уровень благополучия имеет тенденцию увеличиваться с возрастом.

В большинстве стран молодые люди сообщили, что им не хватает сильного чувства цели.

Более богатые страны продемонстрировали более высокий уровень финансовой безопасности по шкале процветания, однако у них были хуже результаты в таких областях, как «отношения» и «смысл». При этом некоторые из наиболее процветающих стран (Индонезия и Нигерия) даже не вошли в топ-20 лучших стран Всемирного доклада о счастье.