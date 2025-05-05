Учёные обнаружили, что процветание не всегда говорит о счастье

Учёные обнаружили, что процветание не всегда говорит о счастьеЭто показало новое исследование
По словам CNN, в ходе нового исследования учёные рассмотрели шесть сфер благополучия. Это счастье, здоровье, смысл жизни, характер, отношения и финансовая безопасность. По уровню процветания на первом месте оказалась Индонезия, за ней шли Мексика и Филиппины.
Удивительно также, но многие страны, которые в Докладе о мировом счастье занимают обычно высокие места (Швеция, США), оказались лишь в середине рейтинга, когда дело дошло до процветания.
В целом учёные планируют наблюдать за участниками исследования в течение пяти лет и каждый год отслеживать результаты. Это поможет больше узнать о том, что включает в себя «хорошая жизнь».
Один из главных выводов новой работы заключается в том, что молодые люди сталкиваются с большим количеством трудностей, чем пожилые. Уровень благополучия имеет тенденцию увеличиваться с возрастом.
В большинстве стран молодые люди сообщили, что им не хватает сильного чувства цели.
Более богатые страны продемонстрировали более высокий уровень финансовой безопасности по шкале процветания, однако у них были хуже результаты в таких областях, как «отношения» и «смысл». При этом некоторые из наиболее процветающих стран (Индонезия и Нигерия) даже не вошли в топ-20 лучших стран Всемирного доклада о счастье.