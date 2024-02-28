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Наука и технологии
Опубликовано 28 февраля 2024, 10:30
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Учёные обнаружили, что производители чернил для татуировок обманывают людей

Всё дело в составе этой краски
Новое исследование, проведённое Бингемтонским университетом, показало, что этикетки с ингредиентами на чернилах для тату содержат ложную информацию. Вещества, которые указаны там, не соответствуют тем, то находятся в бутылках.

Недавно вышла статья, подготовленная доцентом химии Бингемтонского университета Джоном Свирком. Найти её можно в журнале Analytical Chemistry.

Учёные обнаружили, что чернила для татуировок содержат вещества, которых нет на этикетке. Это стало известно после анализа чернил девяти производителей в США. Все краски были шести цветов.

Учёные обнаружили, что производители чернил для татуировок обманывают людей
© Wikipedia

Из 54 чернил 45 (90%) имели серьёзные расхождения с указанным на этикетке составом. К примеру, пигменты отличались от перечисленных или вообще не входили в состав.

Более половины чернил содержали не включённый в состав полиэтиленгликоль, который может вызвать повреждение органов при многократном воздействии, а 15 содержали пропиленгликоль, потенциальный аллерген. Среди других загрязнителей были антибиотик, обычно используемый для лечения инфекций мочевыводящих путей, и 2-феноксиэтанол, который представляет потенциальный риск для здоровья грудных детей.

Источник:Phys.org
Автор:Валерия Филимонова
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