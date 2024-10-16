Учёные обнаружили, что птицы учатся петь во сне

Учёные обнаружили, что птицы учатся петь во снеВот что сейчас об этом известно
Габриэль Б. Миндлин, физик из Университета Буэнос-Айреса, говорит, что значительная часть видов птиц — певчие птицы с определёнными областями мозга, которые отвечают за обучение песням. В ходе нового исследования он вместе с коллегами изучил связь между снами птиц и производством песен у зебровых амадин и больших кискади.
Для проведения нового эксперимента специалисты имплантировали электроды двум большим кискади. Это позволило им записывать и сравнивать нейронную и мышечную активность у спящих птиц.
Эксперты пропустили полученные данные через математическую модель, которая была недавно разработана Миндлин для перевода движений мышц в слышимые звуки. Синтезированная мелодия сна кискади состояла из быстрых, идентичных нотных слогов, которые звучали поразительно громко и агрессивно. Это было больше похоже на кошмар, чем на обычный сон.
Дремлющие кискади часто сочетали эти движения голосовых мышц с угрожающим поднятием перьев на голове. Подобное часто происходит во время их территориальных споров, когда они бодрствуют.