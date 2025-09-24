Учёные обнаружили, что растения на огороде накапливают микропластик

Далее оказалось, что около 5% мелких пластиковых частиц прилипали к тонким несъедобным корням или были ими поглощены. При этом в съедобных частях растения и в ботве всё равно обнаружили пластик. Это значит, что его частицы преодолевали защитный барьер. Из всех этих частиц в редисе около 1/4 были в съедобной части корнеплода, а примерно 1/10 попала в наземную часть растения.