Учёные обнаружили, что шоколад становится вкусным благодаря микробам

Эксперты обнаружили, что дрожжи — одни из первых организмов, поражающих плитку шоколада. Это Saccharomyces cerevisiae, то есть те же грибы, которые используются для выпечки, пивоварения и брожения вина.

Спустя 48 часов бактерии, производящие уксусную и молочную кислоту, начали активно размножаться. Они превращали спирт в кислоты, которые повышают pH и способствуют дальнейшему разложению бобов и мякоти. К ним присоединялись и другие дрожжи и бактерии, питающиеся веществами, созданными их предшественниками, и преобразующие их в ароматные молекулы.

На различия во вкусе шоколада сильно влияют также время и скорость колебаний температуры и pH, динамика переходов между микробами.

Проведённое исследование показало, что микробы, ферментирующие какао, формируют воспроизводимые сообщества грибов и бактерий предсказуемым образом. Даттон, резидент Института Астера, которая не участвовала в этом исследовании, обнаружила также, что подобное происходит и при ферментации сыра. То есть различные штаммы микробов привносят собственные вкусовые оттенки в продукт.