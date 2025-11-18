Учёные обнаружили, что собаки бродили с людьми ещё раньше, чем считалось до этого

Также команда учёных проанализировала формы всех 17 известных черепов собак и волков из позднего плейстоцена - периода от 129 000 до 11 700 лет назад. Некоторым черепам было 50 000 лет. Специалисты обнаружили, что все эти черепа по форме напоминают волчьи.

Проведённое исследование показало, что самые древние собаки были гораздо более разнообразными, чем считалось ранее.

Анализ генома 73 древних собак выявил множественные изменения в генетике собак Восточной Евразии. Они соотносились с перемещением отдельных групп людей (охотников-собирателей , земледельцев и скотоводов). Это говорит о том, что по мере перемещения различных культурных групп по Евразии их собаки часто перемещались вместе с ними.

Кроме того, специалисты полагают, что собаки могли играть ключевую роль в культурном обмене или торговле между различными человеческими культурами и сообществами. На это указывают некоторые расхождения в генеалогическом составе популяций человека и собак: например, у восточных охотников-собирателей из Веретья и Ботая были преимущественно восточные (арктические) собаки, а не западные, как в других западноевразийских культурах того времени.