Учёные обнаружили, что собаки-метисы больше подвержены различным болезням

Учёные обнаружили, что собаки-метисы больше подвержены различным болезнямВот что показало масштабное исследование
В рамках нового исследования эксперты изучали общее состояние здоровья трех распространённых типов помесей: кокапу, лабрадудль и кавапу. Всего принимали участие в нём 9402 владельца этих трёх пород и их родительских пород (кокер-спаниель, лабрадор-ретривер, кинг-чарльз-спаниель и пудель) из Великобритании.
В 86,8% случаев развития заболеваний не было никакой разницы между метисами и их родителями. 13,4% болезней у этих пород различались, однако эти заболевания были в равной степени разделены между помесями, имеющими более высокий и более низкий риск их возникновения.
Помимо этого, у всех трёх метисов был более высокий риск развития ушных инфекций. Также у кокапу вероятность появления зуда кожи по сравнению с породами родителей была выше. При этом у лабрадудлей и кокапу был более низкий риск соскальзывания коленных чашечек.