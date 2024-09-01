Учёные обнаружили, что собаки-метисы больше подвержены различным болезням

В 86,8% случаев развития заболеваний не было никакой разницы между метисами и их родителями. 13,4% болезней у этих пород различались, однако эти заболевания были в равной степени разделены между помесями, имеющими более высокий и более низкий риск их возникновения.

Помимо этого, у всех трёх метисов был более высокий риск развития ушных инфекций. Также у кокапу вероятность появления зуда кожи по сравнению с породами родителей была выше. При этом у лабрадудлей и кокапу был более низкий риск соскальзывания коленных чашечек.