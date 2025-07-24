Учёные обнаружили, что успешнее всего устные экзамены сдаются днём

По данным нового исследования, шансы на большую удачу у тех, кто сдаёт экзамены устно, максимальны в обеденное время и минимальны в начале либо конце дня.

В рамках этой работы учёные собрали данные о времени, дате и результатах 104 552 экзаменов, которые проводились 680 экзаменаторами по 1243 курсам. Было обнаружено, что только 57% экзаменов оказались сданы.