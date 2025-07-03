Учёные обнаружили, что в стеклянных бутылках микропластика больше, чем в пластиковых

Учёные из Франции измерили уровень загрязнения микропластиком в воде, газировке, пиве и вине. Эти напитки находились в разных ёмкостях, включая банки, пластиковые и стеклянные бутылки.

Оказалось, что все образцы содержали микропластик, но напитки, которые продавались в стеклянной таре, загрязнены были сильнее.