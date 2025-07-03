Учёные обнаружили, что в стеклянных бутылках микропластика больше, чем в пластиковых

Опубликовано 03 июля 2025, 22:301 мин.
Учёные обнаружили, что в стеклянных бутылках микропластика больше, чем в пластиковыхЭто показало недавнее исследование
Микропластик вокруг нас повсюду. Чтобы уменьшить его воздействие, некоторые заменили пластиковые контейнеры для еды на стеклянные. Однако в новой научной работе говорится, что это может сделать даже хуже.
Учёные из Франции измерили уровень загрязнения микропластиком в воде, газировке, пиве и вине. Эти напитки находились в разных ёмкостях, включая банки, пластиковые и стеклянные бутылки.
Оказалось, что все образцы содержали микропластик, но напитки, которые продавались в стеклянной таре, загрязнены были сильнее.
Микропластик, который обнаружили в стеклянной бутылке, был того же цвета, что и крышка бутылки. Это могло произойти из-за того, что многие из этих крышек были поцарапаны. В то же время стеклянные бутылки с вином не содержали большого количества микропластика. Возможно, это объясняется тем, что они запечатаны были в основном пробками.