Учёные обнаружили, что живые существа излучают свет

Для проведения экспериментов исследователи спроектировали сверхтёмные помещения, чтобы исключить помехи от окружающего света. После этого специалисты использовали камеру с электронным умножителем и зарядовой связью (EMCCD) для визуализации растений и камеру с зарядовой связью (CCD) с системой IVIS для визуализации изменений UPE у мышей.

Обе группы мышей имели одинаковую температуру тела (37 градусов по Цельсию). Однако живые грызуны продемонстрировали сильные выбросы UPE, а у мёртвых особей этот свет был почти погашен. У растений повышение температуры и травмы привели к увеличению интенсивности UPE. Повреждённые участки оказались ярче, чем неповреждённые.

Исследование показывает, что UPE может действовать как чувствительный индикатор жизнеспособности у животных и стрессовых реакций у растений.