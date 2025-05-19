Учёные обнаружили, что живые существа излучают свет

Учёные обнаружили, что живые существа излучают светИ он гаснет после их смерти
UPE (биофотонная эмиссия) - это спонтанное высвобождение света чрезвычайно низкой интенсивности, невидимого человеческому глазу и попадающего в спектральный диапазон 200–1000 нм. Учёные обнаружили этот слабый свет в широком диапазоне форм жизни: от одноклеточных организмов и бактерий до растений, животных и даже людей.
При этом мало что известно о воздействии факторов смертности и стресса на UPE.
Для проведения экспериментов исследователи спроектировали сверхтёмные помещения, чтобы исключить помехи от окружающего света. После этого специалисты использовали камеру с электронным умножителем и зарядовой связью (EMCCD) для визуализации растений и камеру с зарядовой связью (CCD) с системой IVIS для визуализации изменений UPE у мышей.
Обе группы мышей имели одинаковую температуру тела (37 градусов по Цельсию). Однако живые грызуны продемонстрировали сильные выбросы UPE, а у мёртвых особей этот свет был почти погашен. У растений повышение температуры и травмы привели к увеличению интенсивности UPE. Повреждённые участки оказались ярче, чем неповреждённые.
Исследование показывает, что UPE может действовать как чувствительный индикатор жизнеспособности у животных и стрессовых реакций у растений.