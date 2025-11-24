Учёные обнаружили, что зумеры придумывают самые “слабые” пароли

Как показал новый рейтинг NordPass, зумеры - это самая уязвимая к мошенничеству возрастная группа на сегодня. Они придумывают самые элементарные пароли. Наиболее популярная комбинация символов у них - это «12345».

У миллениалов ситуация почти такая же. Самым популярным паролем у этого поколения стал «123456»