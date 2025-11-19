Учёные обнаружили ген, отвечающий за поведение млекопитающих зимой

Опубликовано 19 ноября 2025, 12:451 мин.
Учёные обнаружили ген, отвечающий за поведение млекопитающих зимойОб этом говорится в статье, опубликованной в журнале eLife
Команда специалистов из Университета Глазго выявила ген Dio3. Он есть у всех млекопитающих и связан с сезонным поведением этих животных.
Новое исследование показало, что ген Dio3 играет ключевую роль в установке внутренних сезонных часов млекопитающих. Для того, чтобы животное впадало зимой в спячку, он должен быть активным.
Это открытие специалисты сделали при помощи использования транскриптомного секвенирования, частого отбора проб, наблюдения за джунгарским хомяком. Оказалось, что когда дни становятся короче, то ген Dio3 активируется. Затем он задаёт 6-месячный цикл, в течение которого у модели хомяка инициируются зимние состояния. Когда действие гена завершается, животное возвращается к летним условиям.