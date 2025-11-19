Учёные обнаружили ген, отвечающий за поведение млекопитающих зимой

Это открытие специалисты сделали при помощи использования транскриптомного секвенирования, частого отбора проб, наблюдения за джунгарским хомяком. Оказалось, что когда дни становятся короче, то ген Dio3 активируется. Затем он задаёт 6-месячный цикл, в течение которого у модели хомяка инициируются зимние состояния. Когда действие гена завершается, животное возвращается к летним условиям.