Учёные обнаружили гены дикого волка в ДНК большинства собак

И собаки, и волки, живущие сегодня, происходят от общей древней популяции волков, которая жила рядом с мамонтами и пещерными медведями. Чтобы узнать, насколько интенсивным был обмен генами между волками и собаками после одомашнивания, специалисты проанализировали 2693 ранее опубликованных генома.

Учёные рассмотрели 146 древних собак и волков, возраст которых составляет около 100 000 лет, а также 1872 современных собак, включая породистых. Также к этому списку добавили геномы примерно 300 «деревенских собак», то уличных, которые живут не с человеком.