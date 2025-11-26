Учёные обнаружили гены дикого волка в ДНК большинства собак

Учёные обнаружили гены дикого волка в ДНК большинства собакИ это было неожиданно
И собаки, и волки, живущие сегодня, происходят от общей древней популяции волков, которая жила рядом с мамонтами и пещерными медведями. Чтобы узнать, насколько интенсивным был обмен генами между волками и собаками после одомашнивания, специалисты проанализировали 2693 ранее опубликованных генома.
Учёные рассмотрели 146 древних собак и волков, возраст которых составляет около 100 000 лет, а также 1872 современных собак, включая породистых. Также к этому списку добавили геномы примерно 300 «деревенских собак», то уличных, которые живут не с человеком.
Было обнаружено, что гены волка были в большинстве геномов собак и примерно в половине геномов диких волков. Примерно 2/3 собак в выборке имели гены волка, которые получены в результате скрещивания, произошедшего в среднем около 800 поколений назад.
Также у некоторых крупных пород (сенбернар) полностью отсутствует волчья ДНК, а у чихуахуа она составляет 0,2% генома. Терьеры и гончие обычно имеют меньше всего генов волка.
Кроме того, геномы каждого из деревенских псов содержали фрагменты волчьей ДНК. Чаще всего это были гены, связанные с обонятельными рецепторами.