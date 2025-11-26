Наука и технологии
Опубликовано 26 ноября 2025, 10:30
Учёные обнаружили гены дикого волка в ДНК большинства собак

И это было неожиданно
Собаки на протяжении тысячелетий жили рядом с человеком. Известно, что произошли они от серых волков, но учёные всё ещё спорят, где именно, когда и сколько раз эти животные были одомашнены. Анализ древней ДНК показал, что происходило это дважды. В ходе нового исследования учёные решили выяснить, насколько часто волки и собаки скрещивались (ведь произошли оба этих вида от одного предка).
© Kandinsky 3.1

И собаки, и волки, живущие сегодня, происходят от общей древней популяции волков, которая жила рядом с мамонтами и пещерными медведями. Чтобы узнать, насколько интенсивным был обмен генами между волками и собаками после одомашнивания, специалисты проанализировали 2693 ранее опубликованных генома.

Учёные рассмотрели 146 древних собак и волков, возраст которых составляет около 100 000 лет, а также 1872 современных собак, включая породистых. Также к этому списку добавили геномы примерно 300 «деревенских собак», то уличных, которые живут не с человеком.

© Kandinsky 3.1

Было обнаружено, что гены волка были в большинстве геномов собак и примерно в половине геномов диких волков. Примерно 2/3 собак в выборке имели гены волка, которые получены в результате скрещивания, произошедшего в среднем около 800 поколений назад.

Также у некоторых крупных пород (сенбернар) полностью отсутствует волчья ДНК, а у чихуахуа она составляет 0,2% генома. Терьеры и гончие обычно имеют меньше всего генов волка.

Кроме того, геномы каждого из деревенских псов содержали фрагменты волчьей ДНК. Чаще всего это были гены, связанные с обонятельными рецепторами.