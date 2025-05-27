Учёные обнаружили микроб, который “питается” больничным пластиком

Опубликовано 27 мая 2025, 22:301 мин.
Учёные обнаружили микроб, который “питается” больничным пластикомВот о чём нужно знать
Пластик широко используется в больницах. Недавно оказалось, что некоторые бактерии могут его разрушать.
Для проведения нового исследования специалисты изучили геномы известных больничных патогенов (вредных бактерий). Удивительно, но они обнаружили, что некоторые больничные микробы (Pseudomonas aeruginosa) способны разлагать пластик.
P aeruginosa каждый год становится причиной около 559 000 смертей в мире. Большинство из этих инфекций подхватываются в больницах.
Эксперты выяснили, что P. aeruginosa способен не только расщеплять пластик, но и использовать его в качестве пищи для роста. Это связано с ферментом, который учёные назвали Pap1.