Наука и технологии
Опубликовано 27 мая 2025, 22:30
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Учёные обнаружили микроб, который “питается” больничным пластиком

Вот о чём нужно знать
Пластик широко используется в больницах. Недавно оказалось, что некоторые бактерии могут его разрушать.
Учёные обнаружили микроб, который “питается” больничным пластиком
© Pixabay/CC0 Public Domain

Для проведения нового исследования специалисты изучили геномы известных больничных патогенов (вредных бактерий). Удивительно, но они обнаружили, что некоторые больничные микробы (Pseudomonas aeruginosa) способны разлагать пластик.

P aeruginosa каждый год становится причиной около 559 000 смертей в мире. Большинство из этих инфекций подхватываются в больницах.

Учёные обнаружили микроб, который “питается” больничным пластиком
© Dai A Industry

Эксперты выяснили, что P. aeruginosa способен не только расщеплять пластик, но и использовать его в качестве пищи для роста. Это связано с ферментом, который учёные назвали Pap1.