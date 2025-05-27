Учёные обнаружили микроб, который “питается” больничным пластиком

Для проведения нового исследования специалисты изучили геномы известных больничных патогенов (вредных бактерий). Удивительно, но они обнаружили, что некоторые больничные микробы (Pseudomonas aeruginosa) способны разлагать пластик.

P aeruginosa каждый год становится причиной около 559 000 смертей в мире. Большинство из этих инфекций подхватываются в больницах.