Учёные обнаружили множество неизвестных ранее существ на морском дне

Океанологи и биологи несколько лет подряд ездят в кругосветные экспедиции в надежде узнать ещё больше об организмах, обитающих на дне океана. Одна из первых таких экспедиций состоялась в 2009 году. Тогда на корабле «Тара» шесть учёных и пять моряков отправились в путешествие Tara Oceans, пишет автор. Длилось оно три года. Главной целью исследователей было найти и взять как можно больше образцов с океанского дна. Собирали образцы они при помощи сетей, напоминающих два сачка.

Несмотря на то что завершилась эта экспедиция в 2012 году, на анализ всех найденных образцов понадобилось ещё несколько лет. Всего удалось собрать 1685 образцов, а это более двух миллиардов последовательностей ДНК.

Подобное путешествие совершили в 2010-2011 годах другие учёные. Они плавали по Атлантическому океану, у берегов Южной Африки. В конце концов доплыли исследователи до Австралии и пересекли Тихий океан. Всё это время они также занимались сбором образцов с морского дна.