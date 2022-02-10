Учёные обнаружили множество неизвестных ранее существ на морском дне

Учёные обнаружили множество неизвестных ранее существ на морском днеЭто при том, что большая часть океана ещё не исследована
Океанологи и биологи несколько лет подряд ездят в кругосветные экспедиции в надежде узнать ещё больше об организмах, обитающих на дне океана. Одна из первых таких экспедиций состоялась в 2009 году. Тогда на корабле «Тара» шесть учёных и пять моряков отправились в путешествие Tara Oceans, пишет автор. Длилось оно три года. Главной целью исследователей было найти и взять как можно больше образцов с океанского дна. Собирали образцы они при помощи сетей, напоминающих два сачка.
Несмотря на то что завершилась эта экспедиция в 2012 году, на анализ всех найденных образцов понадобилось ещё несколько лет. Всего удалось собрать 1685 образцов, а это более двух миллиардов последовательностей ДНК.
Подобное путешествие совершили в 2010-2011 годах другие учёные. Они плавали по Атлантическому океану, у берегов Южной Африки. В конце концов доплыли исследователи до Австралии и пересекли Тихий океан. Всё это время они также занимались сбором образцов с морского дна.
Все данные и выводы, связанные с этими исследованиями, опубликованы были только в этом году - 4 февраля 2022 года. Согласно полученным результатам, на дне океана на самом деле жизнь намного разнообразнее, чем на более высоких уровнях. Кроме того, науке всё ещё неизвестны две трети всех этих существ: оказалось, что существует не 11 тысяч видов планктона, а намного больше - хотя бы раз в десять. При этом исследователи понятия не имеют, к каким конкретно биологическим видам найденные существа относить.