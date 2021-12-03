Учёные обнаружили новые варианты генов, связанные с заиканием

Учёные обнаружили новые варианты генов, связанные с заиканиемОткрытие может помочь в разработке эффективных методов избавления от этого нарушения
Учёные из Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле (штат Теннесси) и государственного университета Уэйна в Детройте (штат Мичиган) выявили новые варианты генов, соотносящиеся с заиканием. Результаты исследования были опубликованы в изданиях The American Journal of Human Genetics and Human Genetics and Genomics Advances.
В ходе эксперимента Шелли Джо Крафт, доцент кафедры коммуникативных наук и расстройств и заведующий лабораторией поведения, речи и генетики в государственном университете Уэйна, проанализировал образцы слюны и крови у более 1800 человек с заиканием, в том числе у более 250 семей с тремя поколениями заикающихся. Помимо этого, были взяты данные из хранилища генетической информации BioVU.
В результате был выявлен ген заикания, связанный с расстройством аутистического спектра, и варианты генов, влияющие на регуляцию половых гормонов. Обнаруженные варианты генов позволят объяснить, почему заикание чаще встречается среди мальчиков и почему женщины чаще всего избавляются от заикания.