Учёные обнаружили новые варианты генов, связанные с заиканием

Учёные из Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле (штат Теннесси) и государственного университета Уэйна в Детройте (штат Мичиган) выявили новые варианты генов, соотносящиеся с заиканием. Результаты исследования были опубликованы в изданиях The American Journal of Human Genetics and Human Genetics and Genomics Advances.

В ходе эксперимента Шелли Джо Крафт, доцент кафедры коммуникативных наук и расстройств и заведующий лабораторией поведения, речи и генетики в государственном университете Уэйна, проанализировал образцы слюны и крови у более 1800 человек с заиканием, в том числе у более 250 семей с тремя поколениями заикающихся. Помимо этого, были взяты данные из хранилища генетической информации BioVU.